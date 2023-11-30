Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 24 Kasım ile biten haftada 150 milyar 381 milyon 859 bin lira azalarak 14 trilyon 565 milyar 432 milyon 110 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,96 azalışla 8 trilyon 269 milyar 942 milyon 86 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,04 yükselerek 5 trilyon 692 milyar 670 milyon 692 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 503 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar 17 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 24 Kasım itibarıyla 1 milyar 43 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,02 artarak 1 trilyon 385 milyar 281 milyon 145 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,26 yükselişle 1 trilyon 210 milyar 886 milyon 379 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,68 artışla 1 trilyon 387 milyar 715 milyon 46 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 397 milyar 709 milyon 260 bin lirası konut, 68 milyar 491 milyon 816 bin lirası taşıt ve 919 milyar 80 milyon 69 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Kasım ile biten haftada 113 milyar 181 milyon 566 bin lira artarak 10 trilyon 786 milyar 614 milyon 391 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,12 artış kaydetti.