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Bankacılık sektörünün aktifleri 5,4 trilyon liraya yaklaştı

Haziran sonu itibarıyla sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 257 milyar 797 milyon lira, menkul değerler 902 milyar 594 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün aktifleri 5,4 trilyon liraya yaklaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü haziran sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 19,3 artışla 5 trilyon 355 milyar 653 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, haziran ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, haziranda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 355 milyar 653 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 864 milyar 836 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 257 milyar 797 milyon lira, menkul değerler 902 milyar 594 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 19,3, krediler toplamı yüzde 22,7 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 36,6 yükseldi.

Haziranda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,41 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 30 milyar 873 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat haziranda 2019 sonuna göre yüzde 19,2 artışla 3 trilyon 59 milyar 927 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 13,3 artışla 557 milyar 745 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı 30 milyar 873 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,52 seviyesinde gerçekleşti.

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