Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 426 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Kasım itibarıyla 176 milyar 295 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 249 milyar 453 milyon liradan 4 trilyon 425 milyar 748 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 279 milyar 75 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 6,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 774 milyar 134 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 651 milyar lirayı aştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Kasım itibarıyla 345 milyon lira artarak 751 milyar 129 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 289 milyar 37 milyon lirası konut, 13 milyar 938 milyon lirası taşıt ve 448 milyar 154 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 20 milyar 222 milyon lira artarak 651 milyar 496 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,98 azalarak 190 milyar 357 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 79 milyar 632 milyon lirası taksitli, 110 milyar 725 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 292 milyon lira artarak 155 milyar 767 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 120 milyar 419 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 12 milyar 827 milyon lira artarak 853 milyar 185 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 215,4 milyar lira artarak 4 trilyon 822,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 19 Kasım ile biten haftada 215 milyar 375 milyon 132 bin lira artarak 4 trilyon 822 milyar 315 milyon 920 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,06 azalışla 1 trilyon 931 milyar 625 milyon 370 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 7,75 yükselişle 2 trilyon 717 milyar 159 milyon 579 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 262 milyar 157 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 235 milyar 40 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 19 Kasım itibarıyla 524 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,03 artarak 712 milyar 386 milyon 360 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,94 artışla 599 milyar 505 milyon 26 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,01 yükselişle 275 milyar 487 milyon 357 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 264 milyar 189 milyon 313 bin lirası konut, 9 milyar 200 milyon 554 bin lirası taşıt ve 438 milyar 996 milyon 493 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Kasım ile biten haftada 162 milyar 780 milyon 731 bin lira artarak 4 trilyon 274 milyar 918 milyon 969 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,43 artış kaydetti.