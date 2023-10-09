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Banka Kartı Sahiplerine Büyük Kampanya: Bankkart ile Alışveriş Yap, Bankkart Lira Kazan!

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Banka Kartı Sahiplerine Büyük Kampanya: Bankkart ile Alışveriş Yap, Bankkart Lira Kazan!
Banka kartı sahipleri için harika bir fırsat! Bankkart, beyaz eşya ve elektronik alışverişlerinde muhteşem bir kampanya sunuyor. Detaylar haberimizde..

Banka kartı sahipleri için müjdeli bir haber var! Bankkart, beyaz eşya ve elektronik eşya alışverişlerinde harika bir kampanya düzenliyor. Kampanya, 31 Ekim'e kadar devam ediyor, bu yüzden hızlı davranmanızda fayda var.

İŞTE KAMPANYANIN AYRINTILARI:

  • 5.000 TL ve Üzeri Alışverişlerde 250 TL Hediye: Kampanyadan yararlanmak için yapmanız gereken sadece 5.000 TL ve üzeri bir alışveriş gerçekleştirmek. Bu durumda size 250 TL değerinde Bankkart Lira hediye ediliyor.

  • 20.000 TL ve Üzeri Alışverişlerde 1.000 TL Hediye: Daha büyük alışverişler yapmayı planlıyorsanız, 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde tam 1.000 TL Bankkart Lira kazanma şansınız bulunuyor.

Bu kampanya sayesinde ihtiyaçlarınızı karşılarken aynı zamanda Bankkart Lira kazanma fırsatını yakalayabilirsiniz. Kazandığınız Bankkart Lira'yı birçok farklı alanda kullanabilirsiniz.

Kampanyadan faydalanmak için Bankkart Mobil uygulamasını indirmeniz veya bankkart.com.tr web sitesini ziyaret etmeniz yeterli. Kampanya 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli olacak, bu süre zarfında istediğiniz kadar alışveriş yapabilir ve Bankkart Lira kazanabilirsiniz.

Kampanya, birçok büyük markanın mağazalarında veya yetkili satıcılarında geçerli. Vestel, Arçelik, Beko, Bosch, Siemens, Samsung, LG, Philips, Sony, Apple, Huawei, Lenovo, HP gibi önde gelen markaların mağazalarında kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Ancak unutmayın ki kampanya, beyaz eşya sektörü dışındaki ana faaliyeti olan e-ticaret siteleri veya fiziksel üye işyerleri için geçerli değil. Bu nedenle alışveriş yapmadan önce işyerinin kampanyaya dahil olup olmadığını kontrol etmek önemli.

Beyaz eşya ve elektronik ürünler alışverişlerinizde bu kampanyayı kaçırmayın. Bankkart ile alışveriş yapın, kazandığınız Bankkart Lira ile keyifli alışverişlerin tadını çıkarın!

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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