Balıkçıların palamut mesaisi sürüyor
Sakarya'nın Karadeniz sahilinden denize açılan balıkçılar, ağlarını palamutlarla doldurdu.
EKONOMİ 17.09.2022, 18:22
Melenağzı Limanı'ndan ava çıkan balıkçılar, serdikleri ağları birkaç saat sonra çekti.
Kocaali açıklarında "uzatma" denilen ağları atan kaptanlardan Bülent Düzen (48), 35 yıldır balıkçılık yaptığını ve palamut sezonunun yaşandığını söyledi.
Düzen, balık avlamak için hazırlıkları yaptıktan sonra denize açıldıklarını, balığın yoğunluğuna göre denizde kalma sürelerinin değiştiğini belirterek, balığın "kısmet işi" olduğunu söyledi.
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