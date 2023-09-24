Balık Fiyatlarında Yüzde 80'lik Düşüş Var: Hamside Şok Fiyat!

15 Eylül'de Akdeniz'de sona eren av yasağı, balık fiyatlarında dikkat çekici bir düşüşe yol açtı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, sezonun bollukla açıldığına dikkat çekerek, farklı balık türlerinin 100 TL'nin altındaki fiyatlarla tüketicilere sunulduğunu ifade etti.

Balık Tezgahları Yeniden Canlandı: Fiyatlar Neden Düştü?

Av yasağının kaldırılmasıyla birlikte Akdeniz bölgesinde balıkçılık faaliyetleri hız kazandı. Tekneler, Akdeniz'in kristal maviliklerinde avlanmaya başladı. Bu durum, tezgahların bereketli avlarla dolmasını sağladı ve fiyatlar yüzde 70-80 oranında geriledi. Tüketiciler, indirimli fiyatlara büyük ilgi gösteriyor.

Akdeniz'in Bereketli Balık Sezonu: Hangi Balıklar Uygun Fiyatlı?

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, sezonun bolluğunu vurgulayarak, "15 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek av sezonuna başlangıç yaptık. Balıkçılarımız denize açıldı ve sezonun ilk balıkları tezgahlara geldi. Eylül, ekim ve kasım ayları, balık bolluğunun yaşandığı aylardır," dedi. Fiyatlar, bu bollukla birlikte yüzde 70-80'e varan oranlarda düşüş gösterdi. Örneğin, hamsi 40-50 TL, barbun ise 70-80 TL fiyatlarında. Farklı balık türleri ise 100 TL'nin altında satılıyor.

Balık Kültürü ve Omega-3: Sağlığa Faydaları

Adnan Polat, "Balık kültürümüzü daha da geliştirmemiz gerekmektedir. Balık, Omega-3 açısından zengin bir besin kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Denizlerimizden taze olarak getirdiğimiz balıkları, halkımıza en uygun fiyatlarla sunuyoruz," şeklinde konuştu.

Mersin'den Türkiye'nin Dört Bir Yanına Balık Sevkiyatı

Polat ayrıca, "Mersin'den Türkiye'nin dört bir yanına balık gönderiyoruz. Balık fiyatlarının uygun olması, bu dağıtımı daha da kolaylaştırıyor," dedi.

Balık Fiyatlarında Yüzde 80'lik Düşüş Sevindirici

Av yasağı kalktıktan sonra Akdeniz'de balık fiyatlarının yüzde 80 oranında düşmesi, tüketiciler için büyük bir fırsat. Balıkçılar da bu bolluktan memnun. Omega-3 açısından zengin ve bağışıklığı güçlendiren balıklar, uygun fiyatlarla tezgahlarda yerini alıyor. Bu durum, balık kültürünün daha da gelişmesi için bir fırsat olarak görülüyor.