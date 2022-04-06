Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un Gemlik tesisini ziyaret etti.

Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez, Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

Bakanlar Varank ve Nebati, burada Togg yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Süleyman Yazıcı, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Aksu, Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yılmaz, BMC Üst Yöneticisi ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Üyesi Cem Köksal, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu, Anadolu Grubu Üst Yöneticisi ve Togg Yatırım Komitesi Üyesi Hurşit Zorlu, Zorlu Holding Üst Yönetic