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Bakan Yumaklı'dan Sevindiren Açıklama: Tam 630 Milyon TL Hesaplara Yatacak

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Bakan Yumaklı'dan Sevindiren Açıklama: Tam 630 Milyon TL Hesaplara Yatacak
Türkiye'nin ekonomik zorluklar yaşadığı bu dönemde, hükümetten vatandaşlara büyük bir destek geldi. Artan yaşam maliyetlerine karşılık, hükümet yardımları artırarak vatandaşının yanında olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın son açıklamasıyla, bu destek daha da somut bir hale büründü.

Türkiye'nin ekonomik zorluklar yaşadığı bu dönemde, hükümetten vatandaşlara büyük bir destek geldi. Artan yaşam maliyetlerine karşılık, hükümet yardımları artırarak vatandaşının yanında olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın son açıklamasıyla, bu destek daha da somut bir hale büründü.

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Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Son gelişmelerle birlikte, deprem bölgelerine sağlanan yardımların artırılacağı haberi duyuruldu. Bu gelişme, milyonlarca vatandaşı sevince boğarken, Bakan Yumaklı'nın açıklamasıyla, maddi desteklerin ne zaman ve nasıl dağıtılacağına dair bilgiler de paylaşıldı.

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630 Milyon TL Yardım Dağıtılıyor

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarına göre, deprem bölgesindeki tarımsal faaliyetler için özel destek ödemeleri öne çekilerek, toplamda 630 milyon TL yardımın yapılacağı belirtildi. Özellikle Malatya'da bu destekten büyük bir pay alacak. Bakan, "Malatya'da 408 milyon lira olacak şekilde, toplam 13,7 milyar lira değerindeki destekleri hızlandırdık. TMO ve Tarım Kredi Kooperatiflerimiz, ürün alım süreçlerini kesintisiz sürdürmeye devam ediyor." şeklinde bilgi verdi.

Tarımsal ve Hayvansal Üretime Özel Destekler

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, Malatya'da hayvansal üretim yapan üreticilere toplamda 1,3 milyar TL destek sağlanacak. Bu destek kapsamında Malatya'da 116 milyon TL değerinde ödeme yapılacak. Ayrıca, Malatya'da 16 bin tonluk yem desteği de sağlandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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