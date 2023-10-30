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Bakan Yumaklı Açıkladı: Yarın Hesaplara Yatacak! 1,7 Milyar TL Ödeme

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Bakan Yumaklı Açıkladı: Yarın Hesaplara Yatacak! 1,7 Milyar TL Ödeme
Çay sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. Ülkemizin kıymetli çay üreticilerine, büyük bir destekleme ödemesi yapılıyor.

Çay sektöründe önemli bir gelişme yaşanıyor. Ülkemizin kıymetli çay üreticilerine, büyük bir destekleme ödemesi yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı'ndan Çay Üreticilerine Müjdeli Haber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile çay üreticilerini sevindirdi. Bakan Yumaklı, bu özel açıklamasında çay üreticilerine yönelik yapılacak destekleme ödemelerinin detaylarına dikkat çekti.

ÇAYKUR Aracılığıyla Gerçekleşecek Ödeme Detayları

Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre; ÇAYKUR vasıtasıyla, toplamda 157 bin ton taze çay alımı için 1 milyar 763 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak. Bu büyük meblağın, çay üreticilerinin hesaplarına 31 Ekim Salı günü aktarılacağını belirtti. Bakan, bu ödemenin çay üreticileri için "hayırlı ve bereketli" olmasını temenni etti.

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