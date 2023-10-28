Bakan Vedat Işıkhan'dan Memur Maaşlarına Dair Flaş Açıklama: En Düşük Memur Maaşı 33.000 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında asgari ücret zammı üzerine çalışmalara başlamaya hazırlanıyor. Bu bilgi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yakın zamanda paylaşıldı. Şu anda 11.402 TL olan asgari ücrette aralıkta yapılacak olan müzakereler sonrası bir artış bekleniyor. Bu süre zarfında memur ve emekli maaşlarına dair de çeşitli incelemeler gerçekleştiriliyor.

Memur Maaşlarına Yapılacak Zam Ne Kadar?

Memur ve emekli maaşları, TÜİK tarafından her ayın başlarında açıklanan enflasyon verilerine bağlı olarak belirleniyor. Özellikle geçmiş dönemlerde açıklanan temmuz, ağustos ve eylül enflasyon oranları bu maaşlarda belirleyici olmaktadır. 2024 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammının yüzde 15 olacağına dair bilgiler bulunuyor. Bu zammın yanı sıra enflasyon farkı da dikkate alındığında, memur maaşlarının yaklaşık olarak yüzde 50 oranında artabileceği bilgisi Bakan Vedat Işıkhan tarafından paylaşıldı. Yaklaşan aylarda açıklanacak olan yeni enflasyon rakamları, memur maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını netleştirecektir.

En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Artacak?

Temmuz başında, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından memur maaşlarına 8077 TL ekstra artış yapılmıştı. Bu zam ile en düşük memur maaşı 22.017 TL'ye çıkmıştı. Eğer memur maaşlarına yüzde 50 zam yapılması kararlaştırılırsa, bu maaşın 33.000 TL'ye ulaşması bekleniyor. Ekim, kasım ve aralık aylarına dair enflasyon verileri henüz açıklanmamış olup, bu verilere bağlı olarak memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını görmemiz mümkün olacak. Önümüzdeki ocak ayında, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarının nihai hali belirlenecek ve zam oranları kesinleşecek.