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Bakan Varank: Ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, tüketici güven endeksindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını bildirdi.

Bakan Varank: Ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici güven endeksindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını kaydetti.

Varank, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı tüketici güven endeksine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tüketici güvenindeki artışın, mayıstan sonra haziranda da devam ettiğine işaret eden Varank, "Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de haziranda yüzde 4,5 arttı. Bu artışı, daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

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