Bakan Şimşek: Türkiye, Suudi Arabistan'ın Turizm Hedeflerine Ulaşmasında Yardımcı Olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerine ulaşmasında yardımcı olabileceğini ifade etti. Şimşek, Türkiye'nin inşaat sektöründeki deneyim ve birikimine dikkat çekerek, Suudi Arabistan'daki turizm tesislerinin inşası ve işletilmesinde Türk şirketlerinin katkı sağlayabileceğini belirtti. Ayrıca, Türk tur operatörlerinin Suudi Arabistan'a turist taşıyarak iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendirebileceğini vurguladı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin turizm alanında dünya çapında bir oyuncu olduğunu, 2022'de dünya turist sayısında dördüncü sırada yer aldığını ve 2023 rakamlarının da benzer bir başarı göstermesinin beklendiğini söyledi. Bu başarıların, Türkiye'nin turizm sektöründeki birikim ve deneyimini kanıtladığını ifade etti.

Hizmet ihracatının önemine de değinen Şimşek, hükümetin bu alandaki ihracatı teşvik etmek için ciddi destekler sunduğunu, özellikle yüzde 80 oranında bir matrah indirimi ile hizmet ihracatçılarının vergi yükünü önemli ölçüde hafiflettiklerini belirtti. Bu desteklerin, Türkiye'nin hizmet ihracatını daha da artırma hedefine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.