Bakan Şimşek Açıkladı: Mükellefler Dikkat! Vergi İşlemlerinizi Artık Dijital Ortamda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiye karşı yürüttükleri çalışmaların sonuçlarını açıklarken, vergi işlemlerinin artık daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılacağı müjdesini verdi. Peki, bu yeni düzenleme ne anlama geliyor?

Yeni Düzenlemelerin Özeti

Bakan Şimşek'in belirttiği gibi, Resmi Gazete'de duyurulan son tebliğlerle, vergi mükellefleri için birçok işlem artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu, mükelleflerin vergi işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecekleri anlamına geliyor.

Dijital Vergi Dairesi Devrede

Dijital dönüşümün getirdiği kolaylıkları daha etkili bir şekilde kullanmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dijital Vergi Dairesi'ni hayata geçiriyor. Mehmet Şimşek, bu yeni sistemin mükelleflere elektronik ortamda sunulan hizmetlere tek bir platform üzerinden erişim sağlayacağını vurguladı.

Bilişim Teknolojileriyle Kolaylık

Bakan Şimşek, dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek olan Dijital Vergi Dairesi'nin, bilişim teknolojilerinin getirdiği avantajlardan en üst düzeyde faydalanmayı amaçladığını belirtti. Bu platform üzerinden beyanname, bildirim ve dilekçe gibi belgeler elektronik ortamda kolayca verilebilecek.

Dijital Vergi Dairesi’nin Getirdiği Yenilikler

Daha önce farklı internet adresleri üzerinden erişim sağlanan İnteraktif Vergi Dairesi, Elektronik Beyanname Sistemi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar, artık Dijital Vergi Dairesi platformu üzerinden tek bir adres üzerinden erişilebilecek. Bu, mükelleflerin işlemlerini daha merkezi ve organize bir şekilde yapmalarını sağlayacak.

VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ DAHA KOLAY OLACAK

Dijital Vergi Dairesi ile vergi dairesine gitmeden tüm işlemlerin yapılabileceğini, mükellefiyet ve "Borcu yoktur" yazısı gibi bazı işlemlerin tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilebileceğini dile getiren Bakan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesi'ndeki tüm işlemler kademeli olarak Dijital Vergi Dairesi'ne alınacak ve mükelleflerin bir noktadan işlem yapabilmeleri temin edilecek. Vergilendirme hizmetlerinde yapay zeka uygulamalarını da geliştiren Başkanlık, ilerleyen süreçte, mükelleflerin yaptığı başvurular üzerine vergi dairesince yapılan işlemleri, robotik süreçler ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapacak. Vergi dairesine gidilmeden mükelleflerin işlemleri anında çözülecek. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi daha kolay ve hızlı olacak."

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDEN İSTENİLEN TEMİNATLARDA KOLAYLIK

Bir diğer tebliğle dağıtıcılık, bayilik veya madeni yağ lisansına sahip firmalardan yeni işe başlayanlar ve faaliyetlerine devam edenler ile bandrollü ürün üretici ve ithalatçılarına, doğacak vergi borçlarına karşılık teminat verme zorunluluğu getirildiğini anımsatan Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda teminat olarak verilebilecek değerler arasına sigorta şirketlerince verilen kefalet senetleri de ekleniyor. Böylece mükelleflerin teminat olarak verebilecekleri kıymetler çeşitlendirilmiş ve finansmana erişim kolaylaştırılmış oldu."

Ayrıca e-Belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesi çalışmaları kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerine e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirildiğini vurgulayan Bakan Şimşek, şunları aktardı:

"Konu ile ilgili tebliğ de yayımlandı. Elektrikli araçlara hizmet sağlayan şarj ağı ve şarj istasyonu işletmecileri 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren e-faturaya geçecek. Söz konusu mükellefler, şarj hizmetine ilişkin tutar ne olursa olsun verilen hizmet karşılığında mutlaka e-fatura ya da e-arşiv fatura düzenleyecek. Yine bu mükellefler faturaları teslim anında düzenlemek zorunda olacak. Bazı istisnai hallerde faturalar 7 gün içinde düzenlenebilecek."

TUTAR 4 BİN 400 TL'YE ÇIKARILDI

Faturada malı veya hizmeti satın alan kişilere ait bilgilerin yer almasının zorunlu olduğunun altını çizen Bakan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Aktif büyüklük veya öz sermaye gibi bazı koşulları sağlamaları nedeniyle ödeme kaydedici cihaz kullanımından muaf olanlar ile Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nden yararlanan bu mükellefler, artık 4 bin 400 liraya kadar olan mal ve hizmet satışlarında alıcı bilgilerine yer vermeden 'nihai tüketici' adı ile e-arşiv fatura düzenleyebilecek.

Böylece, nihai tüketici adıyla düzenlenebilecek e-arşiv fatura tutarı 500 liradan 4 bin 400 liraya çıkarıldı. Getirilen bu yenilikler bir yandan mükelleflerin uyum maliyetlerini azaltırken, bir yandan da idarenin analiz ve denetim kapasitesini artıracak.

Elektronik belge kapsamının genişletilmesi ve bu belgelerde yer alan bilgilerin anlık olarak Başkanlık sistemlerine ulaşmasıyla birlikte mükellef bazlı ya da sektör bazlı analizler süratle yapılabilecek. Hasılat ve harcamaları elektronik ortamda izlenen mükelleflerin olası kayıt dışı faaliyetleri kolaylıkla tespit edilebilecek ve denetim faaliyetlerinde etkinlik artırılacak."

"YENİ BİR SAYFA AÇTIK"

Resmi Gazete'de kısa süre önce yayımlanan tebliğle akaryakıt alımlarında taşıt plakalarının yeni nesil yazar kasalara elle yazılmadan otomatik olarak iletilmesini sağlayacak Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin hayata geçirileceğini de anımsatan Bakan Şimşek, böylece hatalı ve usulsüz işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla akaryakıt alımlarında taşıt tanıma sistemi kullanma zorunluluğunun getirildiğine işaret etti.

Bakan Şimşek, "Kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörlerden biri olan akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla bir seri tedbir alan hükümetimiz, bu defa da akaryakıt alımlarında taşıt tanıma sistemi kullanma zorunluluğu getirerek kayıt dışılık ile mücadelede yeni bir sayfa açtı" ifadelerini kullandı.

"ZORUNLU OLACAK"

Bakan Şimşek, sistemle yakıt alan araçtan başka bir aracın plakasına fiş düzenlenmesinin önleneceğini aktarırken, "Sistem, vergi mükelleflerinin işte kullandıkları taşıtlar için yapılacak akaryakıt ve LPG alımlarında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu olarak kullanılacak" bilgisini verdi.

Mükelleflerin, sahip oldukları, kiraladıkları ve işlerinde kullandıkları taşıtların depo girişlerine, halka ve etiket gibi araca ilişkin bilgileri içeren bir taşıt tanıma birimi takılacağı bilgisini paylaşan Bakan Şimşek, sistemin işleyişini şöyle özetledi:

"Akaryakıt pompalarının tabancılarına bir taşıt tanıma okuyucu cihazı takılacak. Taşıt tanıma okuyucu cihazının taşıt tanıma birimini okuması sonucunda taşıt plakasının otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlara güvenli olarak iletilmesi sağlanacak.

Yakıtın verilmesinin ardından da fiş, sistem kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi içerecek şekilde otomatik olarak düzenlenecek. Akaryakıt alımı sırasında, akaryakıt pompalarına takılan taşıt tanıma okuyucu cihazı ile taşıtların depolarına takılan taşıt tanıma birimlerinin elektronik olarak haberleşmesi sektörde yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçilmesine hizmet edecek.

Sistem kapsamında anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığına iletilen bilgiler kullanılarak mükelleflerin gider kayıtları kontrol edilebilecek, sektörel analizler yapılabilecek ve en önemlisi de usulsüz işlemlere tevessül edenler tespit edilerek haklarında yasal işlemler yapılacak."

Bakan Şimşek, vergi mükelleflerinin, sistem üzerinden düzenlenmeyen fişleri giderlerinin belgelendirilmesinde kullanamayacağına dikkati çekerek, bu sayede sektörde sahte belge düzenlenmesi ve kullanılmasının önlenmiş olacağını, sistemin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kurulup işletileceğini kaydetti.