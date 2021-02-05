Bakan Pekcan: Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 13 bin 102'ye ulaştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank'ın 2020 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendirerek 2021 yılı hedef ve stratejilerini paylaştı.

Küresel salgın koşullarının egemen olduğu 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek program hedefinin üzerinde kapatmayı başardıklarını belirten Pekcan, 2021 yılı için 184 milyar dolarlık ihracat hedefinin bulunduğunu söyledi.

Pekcan, bu hedef doğrultusunda bir yandan çeşitli destek ve finansman imkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile küçük işletmelerin yanında olurken, bir yandan benzer gerekçelerle ortaya çıkan küresel talep daralmalarına karşın dış ticarette gösterdikleri güçlü performansı sürdürülebilir kılmak üzere tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı.

İhracat artışını sürdürülebilir kılacak ve ekonomik büyümeye etki edecek bir ihracat için katma değeri yüksek ihracatın finansmanının önem arz ettiğine dikkati çeken Pekcan, "Bu koşullar altında Bakanlığımızın ihracatta devlet desteklerinin yanı sıra Türk Eximbank ülkemizin üretim gücünün ihracata dönüştürülmesi bakımından kilit rol oynamaktadır." dedi.

Pekcan, Türk Eximbank'ın 2020'de açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünde 9'uncu ve kredi büyüklüğünde 8'inci büyük bankası olduğunu ifade ederek, "Eximbank toplam ihracat kredilerinin yüzde 53,9'unu kullandırmıştır. Alacak sigortasında ise ülkemizin en büyük şirketi konumundadır. Banka, uluslararası kredi derecelendirme kurumları tarafından bankacılık sektörünün 1 not üzerinde derecelendirilmiştir." diye konuştu.

Toplam destek 45,6 milyar dolara yükseldi

Bakan Pekcan, bankanın ihracatçılara desteklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türk Eximbank, 2020 yılında ihracatçılarımıza yüzde 7 artışla 28,5 milyar dolar nakdi kredi ile 17,1 milyar dolar ihracat kredi sigortası temin etmiştir. Böylece, Eximbank'ın toplam desteği bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. İhracatı destekleme oranı yüzde 24,3'ten yüzde 26,9'a çıkmıştır. Bankanın destek verdiği ihracatçı firma sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaşmıştır. Buradaki en önemli gelişme, artık daha fazla KOBİ ihracatçımıza destek veriliyor olmasıdır. Son 1 yılda banka desteklerden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90'ı KOBİ olmuştur."

Türk Eximbank'ın hizmet ağını genişletmeye ve ihracatçılara doğrudan hizmet verme anlayışı çerçevesinde 20 şube ve 11 irtibat bürosu ile desteklerini sunmaya devam ettiğini dile getiren Pekcan, 2021 yılında da ihracatın ve ihracatçıların yoğun olduğu bölgelerde 5 yeni şube daha açarak ihracatçıların yakınında olmaya devam edeceklerini söyledi. Pekcan, bu kapsamda öncelikle fizibilite çalışmaları neticesinde belirlenen Kahramanmaraş ile İstanbul İkitelli OSB'de olmak üzere iki yeni şubeyi yakın zamanda açacaklarını kaydetti.

Eximbank'ın dijitalleşme stratejisi doğrultusunda, şubeye ihtiyaç duyulmadan daha fazla ihracatçıya ulaşarak hızlı bir şekilde destek vermeyi hedeflediklerini ifade eden Pekcan, Kredi Online ve Yeni Sigorta Projesi'ni 2020 yılında uygulamaya aldıklarını, geçen ay tamamlanan Kredi Mobil Projesi ile artık Türk Eximbank kredi uygulamalarının cep telefonlarından da ulaşılabilir hale geldiğini söyledi.

Pekcan, Türkiye'nin her yerinde Türk Eximbank'ın dijital şubesinin açıldığına işaret ederek, erişim ve işlemlerin büyük kısmının artık şube bağımlılığı olmadan dijital kanallardan yapılabildiğini kaydetti.

Böylelikle ihracatçıların şubeye gitmeden çevrim içi olarak kredi başvurusu, firma bilgisi görüntüleme ve kredi talep ve süreç izleme gibi birçok işlemi gerçekleştirebileceklerini vurgulayan Pekcan, "Ayrıca, bankacılık hizmetlerinin üst seviyede izlenmesi ve banka genelinde etkin raporlanması adına iş zekası çözümlerine yönelik çalışmalara başladık." diye konuştu.

Pekcan, 3 yeni ürünle ihracatçıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"İlk defa katılım finans sistemi prensipleriyle çalışmak isteyen ihracatçılarımıza yönelik 10 yıla kadar vadeli Katılım Finans Yatırım Kredisi'ni hizmete sunduk. Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi ile ihracatçılarımızın, Türk Eximbank sigorta poliçesiyle garanti altına alınmış tüm kısa vadeli alacaklarını bir havuz teminat niteliğinde kabul ederek 1 yıla varan finansman sağlıyoruz. Bu program, teminat oluşturma sıkıntısı yaşayan ihracatçılarımızın ve KOBİ'lerimizin kısa vadeli alacaklarıyla uzun vadeli finansman sağlayacakları bir programdır. Yurt dışı teminat mektubuyla müteahhitlik firmalarının, gemi inşa firmalarının, yatırım malı üretimi yapan firmaların, geçici teminat mektubu, kesin teminat mektubu ve avans teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılamaya başladık."