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Bakan Pekcan'dan esnafa TESKOMB kredilerine yeni yapılandırma müjdesi

Bakan Pekcan'dan esnafa TESKOMB kredilerine yeni yapılandırma müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcanesnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık hayata geçirildiğini belirterek, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması başlatıldı." ifadesini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi.

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart 2021 itibarıyla başlatıldığını kaydeden Pekcan, "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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