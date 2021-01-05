Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık!
Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda...
Polislerimize katil denmesini kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değil!
Polislerimize katil denmesini kabul edebilmemiz...
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 13...
Darbeyle ilgili açıklamalar darbe çağrısıdır, utanılması gereken bir yaklaşımdır
Darbeyle ilgili açıklamalar darbe çağrısıdır,...
Herkes darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmalı
Herkes darbecileri suçlayan bir yaklaşım...

Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık!

Ticaret Bakanı Pekcan, Aralıkta ihracatın 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olduğunu ve bunun tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık." dedi.

Pekcan, Aralıkta ihracatın 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olduğunu ve bunun tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu kaydetti.

"En yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırıldı"

"2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye’nin başarısıdır." ifadesini kullanan Bakan Pekcan, "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır." şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, "2020 yılı ithalatımız yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç olarak baktığımızda 2020 yılı ithalat değeri 194,2 milyar dolardır. Bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2,4’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir." dedi.

2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 77,3 olduğunu kaydeden Pekcan, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Som DakikaIhracatRekorTicaret BakanıRuhsar PekcanEkonomiTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.