Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık." dedi.

Pekcan, Aralıkta ihracatın 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olduğunu ve bunun tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu kaydetti.

"En yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırıldı"

"2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye’nin başarısıdır." ifadesini kullanan Bakan Pekcan, "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır." şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, "2020 yılı ithalatımız yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç olarak baktığımızda 2020 yılı ithalat değeri 194,2 milyar dolardır. Bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2,4’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir." dedi.

2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 77,3 olduğunu kaydeden Pekcan, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleştiğini söyledi.