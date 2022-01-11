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Bakan Pakdemirli: Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor

Bakan Pakdemirli, şekerde herhangi bir arz problemi olmadığını, Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi ile vatandaşın uygun fiyatlara şekere ulaşabildiğini, bakkalların ise bu sistem ile yerel ve ulusal zincir marketlere karşı korunduğunu bildirdi.

Bakan Pakdemirli: Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (Türkşeker) yapılan yazılı açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgını dönemiyle başlayan gıda fiyatlarındaki artışları, ürün bazlı bire bir takip ettiklerini ve ilgili kurumlar aracılığıyla gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Asgari ücretli, işçi, emekli, memur ve tüm vatandaşların gıdaya uygun fiyatlara ulaşabilmeleri için Bakanlık olarak yoğun bir tempoyla çalıştıklarının altını çizen Pakdemirli, "Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor ve yepyeni bir sistem ile sahaya çıktık." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Türkşeker'in, vatandaşların şekeri raftan daha uygun bir fiyatla alabilmesi için elindeki şeker stokunun önemli bir kısmını Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi'ne ayırdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm ulusal zincir marketler ve yereldeki birçok market sisteme dahil oldu. Aralık ayı itibarıyla bu sistem sayesinde vatandaşımız, ulusal ve yerel marketlerden uygun fiyatlara şeker temin etmeye başladı. Bu uygulamadan dolayı sahadan çok olumlu tepkiler geldi. Sayıları 200 bin adedi bulan bakkallara pozitif ayrımcılık yapılıp, yerel ve ulusal market fiyatları ile şeker verildi. Küçük esnafı koruduk, bakkalları ise yerel ve ulusal zincir marketlere karşı destekledik."

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