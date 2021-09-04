Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar barış akarsu fan cs go Türkiye Maden İşçileri acun gözlük
Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz
Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncılarla...
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin...
Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım
Aşı ve tedbirle hayatı herkes...
"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez kürsü gördü
"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda 5....

Bakan Pakdemirli: TMO eylülde 800 bin ton hububatı satışa açtı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün bu ay 800 bin ton hububatı satışa açtığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli: TMO eylülde 800 bin ton hububatı satışa açtı

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, ekmeklik buğday satışlarının ton başına 2 bin 475-2 bin 525 lira peşin bedelle kanatlı hayvan besici ve yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta gibi), un, bulgur ve bisküvi fabrikalarına yönelik başladığını ifade etti.

Makarnalık buğday satışlarının ise ton başına 2 bin 550-2 bin 650 lira peşin bedelle bulgur fabrikalarına yönelik başladığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Eylül ayında da besici ve yetiştiricilerimize ton başına 2 bin lira, yem fabrikalarına ise ton başına 2 bin 50 lira peşin bedelle arpa satışlarına devam edilecek. Arpa ve buğday satışları için başvurular, 6-15 Eylül 2021 tarihlerinde alınacak. Piyasa istikrarı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.