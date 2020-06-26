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Bakan Pakdemirli: 7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak." dedi.

Bakan Pakdemirli: 7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak. 256 milyon 370 bin TL Çay Budama Tazminatı, 27 milyon 500 bin TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödeyeceğiz." dedi.

Pakdemirli, 1 milyon 500 bin TL Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu,1 milyon TL Toprak Analizi,373 bin TL Organik Arıcılık desteği ödenecek. Kırsal Kalkınma Desteği ve Tarımda Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 milyon 500 bin TL ödeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Bakan PakdemirliDestek ödemeleri
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