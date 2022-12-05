Bakan Nebati: Önümüzdeki aydan itibaren enflasyondaki düşüş eğilimini daha keskin hissetmeye başlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek baz etkisiyle enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.