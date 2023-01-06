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Bakan Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına yönelik çağrıları birçok market zincirinden karşılık buldu.

EKONOMİ 06.01.2023, 13:20
Bakan Nebati'nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor

Bakan Nebati, daha önce gündeme getirdiği iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısını MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda yineledi. Fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden işletmeleri tebrik eden Nebati, tüm işletmelere benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için çağrıda bulundu.Bu kapsamda 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışana istihdam sağlayan şirketleri temsil eden ve perakendecilerin çatı örgütü konumunda bulunan Türkiye Perakendeciler Federasyonu da gıdada, dayanıklı tüketim grubunda, temizlik ürünlerinde, mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

Ankara'da Yunus Market, Altunbilekler, İstanbul'da Happy Center, Onur Market, Hakmar, İzmir'de Başdaş, Konya'da Çelikkayalar, Erzurum'da Düzgün Market gibi bilinen birçok market zincirinin üyesi olduğu Federasyon, 81 ildeki yerel zincirler olarak devletin, vatandaşın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

A101, ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleme kararı aldı

Bakan Nebati'nin çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye'nin en fazla mağazaya sahip perakende zinciri A101 de ocak ayı sonuna kadar temel ihtiyaç ürünlerini de kapsayan 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini kaydetti.

Bu kapsamda, 12 bini aşkın mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren A101, bu kararının yanı sıra haftalık kampanyalarla da ürünlerini uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edecek. A101, hem tüketicilerin alım gücünün korunmasını hem de ülke ekonomisine destek olmayı amaçlıyor.

Şok, Migros, CarrefourSA ve Happy Center da fiyat sabitleme yapacağını açıklamıştı

Daha önce de Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center da "indirim" ve "fiyat sabitleme" uygulamasına gittiğini belirtmişti.

İlk açıklama Şok Marketlerden gelmiş, firma ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurmuştu.

Migros da ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine gittiğini açıklamıştı.

CarrefourSA da ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulama kararı alarak çağrıya destek verdiğini belirtmişti.

Happy Center da yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdüklerini, et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabileceklerini duyurmuştu.

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