Bakan Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını bildirdi.
EKONOMİ 24.08.2022, 19:41
Nebati, sosyal medya hesabından bugün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer verildi.
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