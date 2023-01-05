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Bakan Nebati: Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.
EKONOMİ 05.01.2023, 15:40
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|18
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|P
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|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
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|18
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|18
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|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
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|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
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|15
|25
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|15
|25
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|15
|24
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|23
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|23
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|15
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|15
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|13. Almeria
|15
|17
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|15
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|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
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|15
|13
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|15
|12
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|15
|12
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|15
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