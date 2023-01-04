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Bakan Nebati: Aldığımız tedbirler sayesinde EYT ile ilgili problem olacak bir durum yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçede aldıkları tedbirler sayesinde bugün EYT ile ilgili problem yaşanmayacağını belirterek "Açıklanan memur ve emeklilerin maaş artışlarının da bütçe üzerinde bir yükü olmayacak." dedi.

EKONOMİ 04.01.2023, 09:51
Bakan Nebati: Aldığımız tedbirler sayesinde EYT ile ilgili problem olacak bir durum yok

Bakan Nebati, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Geçen yıl sürekli enflasyonun düşeceğine yönelik açıklamalarda bulunduklarını ifade eden Nebati, enflasyonla mücadelede çok katı adımlar atmaktansa büyümede taviz vermeyecek ve kimsenin işini gücünü bırakmayacağı bir yol izlediklerini söyledi.

Türkiye'deki enflasyonun yükselmesinin nedenlerini anlatan Nebati, "Geçen yıl bu zamanlar 6 ay içerisinde enflasyonda çok ciddi bir toparlanma göreceğimizi ifade etmiştim. Yazın gıda fiyatlarının düştüğü, turizm gelirlerinin arttığı, işlerin daha sakin olarak yürüdüğü bir dönemde enflasyonun hazirandan itibaren belli bir seviyenin altına düşeceğini ifade etmiştim. Çok da eleştiri aldık, çünkü savaş çıktı. Savaşla birlikte dünyadaki emtia ve enerji fiyatları çok hızlı bir şekilde arttı. Onun etkisi enflasyonun çok şiddetli bir şekilde hissedilmesine sebep oldu." diye konuştu.

Nebati, bugün açıklanan verilerin, geçen yıl enflasyonla çok ciddi bir şekilde mücadele edildiğinin göstergesi olduğunu dile getirerek 2022'de gıda KDV'si başta olmak üzere enerji KDV'lerindeki indirimler, asgari ücrette damga ve gelir vergisinden vazgeçilmesi gibi tedbirlerin zaman içerisinde kendisini göstermeye başladığını ve enflasyonun düşüşe geçtiğini aktardı.

Bugünde itibarıyla bakıldığında piyasadaki mevcut fiyatların artık içselleştirildiğini ve bunun üzerine gelecek fiyat artışlarının artık makul kabul edilemeyeceğini ifade eden Nebati, "Gıda perakendecileriyle görüştüm. Buradan da gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre arttırılmaması veya sabitlenmesi noktasında çağrıda bulunuyorum. Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." dedi.

TÜİK'e haksızlık yapılıyor

Nebati, Türkiye'de enflasyon ve bunun gibi verileri açıklamakta kimsenin kendine göre hareket edemeyeceğini belirterek bu konuda yetkili ve kabul edilebilir tek kurumun TÜİK olduğunu vurguladı. TÜİK'in rakamlarına müdahale imkanının bulunmadığını dile getiren Nebati, şunları kaydetti:

"TÜİK enflasyonla ilgili her ay Türkiye'nin 81 ilinde, 225 ilçesinde, 27 bin 261 iş yeri ve 4 bin 274 konutta, 409 maddede çeşidi içinde, 560 bin 392 adet fiyat derliyor ve bunu 4 bin çalışanıyla yapıyor. Ayrıca, TÜİK, Avrupa Birliği İstatistik Ofisince (Eurostat) akredite edilmiştir ve tüm çalışmaları da şeffaftır. Öbür taraftan çift haneli bile olmayan birileri çıkıyor 'biz enflasyonla ilgili çalışma yaptık ve enflasyonun bu olduğunu ilan ediyoruz' diyor. Yol, yöntem şeffaf değil. Muhalefetin düştüğü duruma üzülüyorum. TÜİK'e haksızlık yapılıyor."

"2022'yi bütçe açısından çok iyi kapattık"

Nebati, memur ve emeklilerin maaşlarının yasa gereği yılda 2 defa güncellenmek üzere garanti altına alındığına işaret ederek bu kapsamda söz konusu kesimin enflasyon karşısında ezilmelerinin mümkün olmadığını anlattı.

Başta asgari ücretliler olmak üzere tüm kesimlerin maaşlarında ciddi artış sağlandığına dikkati çeken Nebati, "Enflasyonu çözdük. Yıl ortasında asgari ücrette artış ihtiyacı olmaması lazım. Bu Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir konu." dedi.

Nebati, Türkiye'deki pek çok kronikleşmiş problemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki hükümetler döneminde çözüldüğüne işaret ederek bu kapsamdaki emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların da taleplerinin karşılandığını aktardı.

EYT'nin bir yük getireceğini ancak Bakanlık olarak zamanında gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Nebati, şunları söyledi:

"Bütçe disiplininden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. 2022'yi bütçe açısından çok iyi kapattık, bütçe gerçekleşmelerini görünce şaşıracaksınız. Mayıs veya haziran ayında bir seçim olacağını ve bu seçime giderken de baskı altında kalabileceğimizi ama asla seçim ekonomisi yürütmeyeceğimizi, bütçemizi disiplin altına tutacağımızı ifade ederek tedbirlerimizi aldık. Şimdi aldığımız tedbirler sayesinde bugün EYT ile ilgili problem olacak bir durum yok. Bugün açıklanan memur ve emeklilerin maaş artışlarının da bütçe üzerinde bir yükü olmayacak."

"Otomotiv sektörü öncelikle arzı artırsın"

Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacaklarını anımsatarak "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz. Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. Kampanya oldukça güçlü olacak." şeklinde konuştu.

Otomotivde ÖTV indiriminin gündemde olmadığını kaydeden Nebati, "Bu konuyu kim yayıyor anlamış değilim. Araç piyasası oldukça canlı, talepte herhangi bir sıkıntı yok, arzda sıkıntı var. Otomotiv sektörü öncelikle arzı artırsın." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeline yönelik de değerlendirmelerde bulunarak söz konusu modelin bir yılda enflasyon ve dış etmenler dışında bütün makro ekonomik göstergelerde başarı elde ettiğini anlattı.

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