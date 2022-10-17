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Bakan Kirişci: Tahıl Koridoru'ndan taşınan tahılın yüzde 63'ü Avrupa ülkelerine sevk edildi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tahıl Koridoru'ndan taşınan tahılın yüzde 63'ünün Avrupa ülkelerine sevk edildiğini belirterek, "Taşınan 7,5 milyon ton tahılın sadece yüzde 5,6'sı az gelişmiş ülkelere gitmiştir." dedi.

EKONOMİ 17.10.2022, 13:39
Bakan Kirişci: Tahıl Koridoru'ndan taşınan tahılın yüzde 63'ü Avrupa ülkelerine sevk edildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CerModern'de "Kimse Geride Kalmasın" temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Günü programında yaptığı konuşmada, dünya genelinde açlık ve yoksulluk gerçeğiyle yüz yüze olunduğunu söyledi.

Sağlıklı beslenme imkanına erişemeyen 3,1 milyardan fazla insan olduğuna işaret eden Kirişci, 830 milyondan fazla insanın da açlıkla mücadele eder durumda olduğunu vurguladı.

Kirişci, dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için üretimin yüzde 60 artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Doğal kaynaklarımızı doğru kullanacağız, tarımsal üretimde verimliliği artıracağız ve asla israf etmeyeceğiz. Tüm dünyada yaşanan krizlerin tahribatını azaltmaya, gıda kayıp ve israflarını minimize etmeye yönelik sorumluluklarımızı göz ardı edemeyiz. Refah içindeki devletler, açlıkla boğuşan ya da yeterli altyapıya sahip olmayan ülkeleri de mutlaka düşünmek durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

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