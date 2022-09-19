Bakan Karaismailoğlu: Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi 2023'te hizmete alınacak

Karaismailoğlu, yeni nesil ulaşım yaklaşımlarını yaygınlaştırmak ve özendirmek üzere Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla gençlerle Sirkeci Garı'nda bir araya geldi.

Burada değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, günümüzde özellikle kent içi ulaşımda mikro-mobiliteye önem veren, temiz enerjili ve akıllı ulaşım çözümlerini kent için hareketlilikte önceliklendiren yaklaşımların, yarının kentleri için bir yenilik değil, mecburiyet olduğunu ifade ederek, "Bu yaklaşım doğrultusunda Türkiye olarak, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyor, bu kapsamda etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

"Proje ve yatırımlarımızı çevre hassasiyetiyle kurguluyoruz"

Avrupa'da birçok belediyenin trafik sıkışıklığı ve kirliliğini azaltmak, yaşam kalitesini artırmak için hareketlilikte zaman kazandıran, çevreci, pratik uygulamaları hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Günlük ihtiyaçların önemli bir kısmının 15 dakikalık bir zaman dilimi çerçevesinde gerçekleştirilmesi, bu sürecin yürüyerek, bisiklet ya da elektrikli scooter gibi çevreye duyarlı ve mikro-mobilite araçlarıyla ya da toplu taşıma ile katedilmesine dönük ulaşım planlamaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda biz de gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı mobilite, lojistik ve dijitalleşme odağında çevre hassasiyetiyle kurguluyoruz." diye konuştu.

Raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra yine karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemler ile de karbon emisyonunu azaltmayı hedeflediklerini aktaran Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, gerek şehirler arası mobilite ve lojistik faaliyetleri için elektrikli tren kullanımına, Milli Elektrikli Tren Seti üretimine ve yaygınlaştırılmasına çalıştıkları gibi, kent içi ulaşımda da benzer bir hassasiyeti güçlü bir biçimde sergilediklerini söyledi.

"Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te Gaziray'ın açılışını gerçekleştireceğiz"

Önümüzdeki günlerde Gaziantep'te açılışını gerçekleştirecekleri Gaziray projesinin, bu yaklaşımlarının en güncel örneklerinden olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yine İstanbul'da halihazırda 7 farklı hatta toplamda 103 kilometre uzunluğunda sürdürdüğümüz, 3 hattımızı bu yıl içerisinde İstanbulluların hizmetine sunacağımız raylı sistem çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriliyoruz. Yeni nesil yakıt politikaları, elektrikli araçlar, şehir içi yürüme ve bisiklet kullanımının artırılması da planlamalarımız arasında yer alıyor. Bu konuda etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemi oluşturuyoruz. Yine bildiğiniz gibi mikromobilite araçları konusunda Bakanlık olarak önemli bir atılım yaptık ve uygun olan yerlerde PTT teslimatlarını e-scooter araçları ile yapmaya başladık. Bu girişimin özellikle İstanbul gibi bir metropolde dağıtım hızını olumlu anlamda etkileyecek bir girişim olduğunu görüyoruz."