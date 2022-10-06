Bakan Karaismailoğlu: Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk

Karaismailoğlu, 13. AirShow İstanbul Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, havacılık ve uzay teknolojileri sektöründeki gelişmelerin ele alınacağı, sektöre büyük katkılar sağlayan İstanbul Airshow’da olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakanlık olarak, Türkiye’yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milleti hak ettiği yere taşıyacak dev projeleri, devlet aklı ve politikalarının sonucu olarak planladıklarını ve inşa ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Yalnızca Türkiyemizin değil, tüm insanlığın hizmetine sunduk. Bugünlere ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Milletimizin desteğini de her zaman yanımızda hissettik. Şimdi de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun büyük ulaşım yatırımlarımızın her alanda olduğu gibi havacılık sektöründe de meyve verdiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Bu kapsamdaki dev hizmetlerimizden biri olan İstanbul Havalimanı’nı hayata geçirdik, bugün Türkiye Avrupa havacılığının zirvesine ulaştı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nu yaptık, bölgesel ticaret canlandı. Çanakkale Köprüsü’nü hizmete açtık, turizm hiç olmadığı kadar ivme kazandı. Devir artık “kazan-kazan” devri… Hava yolu ulaşımı ise kazan-kazan devrinin en önemli dinamosu, anahtarıdır. İşte böyle bir dönemde, bizler burada sadece havacılık sektörünün geleceği için değil, ülkelerimizin ekonomik ve sosyo-kültürel geleceği için bir araya geldik.”