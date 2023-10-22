Bakan Işıkhan'dan Girişimcilere Özel Duyuru! İŞKUR Hibe Başvurusu İçin Geri Sayım Başladı!

Ekim ayı süresince, Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik bir dizi tarımsal destek sağladı. Bu desteklerin yanında, mazot ve gübre desteği de ekim ayının ilk haftalarında üreticilere ulaştırıldı. Ek olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayı boyunca evde bakım, yaşlı ve engelli maaşlarıyla birlikte aile destek paketi ödemelerini de vatandaşlara sundu.

Bu ödemelerin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden girişimcilere yönelik hibe destek programı hakkında bilgilendirmede bulundu.

İŞKUR'dan Engellilere ve Eski Hükümlülere Özel Hibe Desteği

Ekim ayı sonlarına doğru, girişimci destek programlarına yönelik araştırmalar hızla sürerken, Bakan Işıkhan, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü vatandaşlara özel hibe destekleri sunacağını duyurdu. Bu program kapsamında engelli girişimcilere 150.000 TL'ye, eski hükümlülere ise 110.000 TL'ye kadar hibe desteği sağlanacak. Bakan Işıkhan, “İŞKUR, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın iş kurma hayallerini gerçekleştirmeleri için elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.

İŞKUR Hibe Desteği Başvuru Bilgileri

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe destek programı için başvuruları kabul ediyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR'un resmi web sitesi olan http://iskur.gov.tr adresinden "Duyurular" sekmesi altında başvuru rehberine ulaşabilirler. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, hibe desteği için son başvuru tarihi 15 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.