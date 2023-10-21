Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücretlilere Sevindirici Haber! Asgari Ücrette Büyük Değişiklik: Refah Payı Detayları Belli Oldu!

Asgari ücretlilere yönelik refah payıyla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşan zamlara dair önemli açıklamalar yaptı ve asgari ücretliler için olumlu haberler verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Önemli Bilgilendirme

Cumhuriyetimizin 100. yılında, iş dünyası ve çalışma hayatıyla ilgili birçok yenilik gerçekleşiyor. Bu kapsamda, Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücretlilere yönelik yeni refah payı müjdesini kamoyuyla paylaştı.

Vedat Işıkhan'ın Başkanlık Ettiği Toplantı Sonuçları

Üçlü Dayanışma Kurulu toplantısında, Bakan Vedat Işıkhan'ın liderliğinde bir araya gelen yetkililer, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama ve ikinci yüzyıla daha kuvvetli giriş yapma arzularını dile getirdi. Bakan Işıkhan, asgari ücretli çalışanların ve işverenlerin haklarına dikkat çekerek, yeni ekonomik tedbirlerin alındığını vurguladı. Son yıllarda artan enflasyonun kontrol altına alınması ve yatırım-istihdam sektörlerinde ilerleme hedeflendiği belirtildi.

Asgari Ücret Artışı ve Destekleri

Bakan Işıkhan, asgari ücret artışıyla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Hem işçi temsilcileri hem de işveren temsilcilerinin desteklediği bu zamların, ülkemizin mevcut ekonomik koşullarını gözeterek belirlendiğine dikkat çekti. Ayrıca, İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla sağlanan asgari ücret desteğinin son dönemde 500 TL olduğunu ve bu destekten yaklaşık 1.7 milyon işverenin yararlandığını belirtti.

Asgari Ücrette Yeni Refah Payı Açıklaması

Vedat Işıkhan, ülke ekonomisinin olumlu yönde ilerlediğini ve bu kapsamda refah payı konusunda olumlu gelişmelerin yaşanacağını ifade etti. Sağlam bir bütçe yönetimiyle ekonomik başarıyı hedeflediklerini vurgulayan Işıkhan, "İnşallah bu artan refahı tüm çalışanlarımızla paylaşacağız. Ekonomik büyüme ve kalkınma sonucunda, refahtan yararlanan kişi sayısının artacağını umuyoruz" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.