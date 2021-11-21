Bakan Ersoy, Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nda konuştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin uluslararası kongre ve toplantı etkinliklerinin yanı sıra destinasyon düğünleri alanında da son yıllarda etkisini artırarak önemli bir pazar haline geldiğini söyledi.

Ersoy, Antalya'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nun (International MICE & Wedding Forum-IMWF'2021) kapanış galasında, turizm olgusunun sadece tek bir amaca hizmet eden ve sınırlı zamanlarda gerçekleştirilen bir etkinlik olmaktan çok öteye geçtiğini vurguladı.

Farklı yaklaşım ve beklentilerle gerçekleşen uluslararası insan hareketinin rotalarına bakıldığında Türkiye adının öne çıktığını memnuniyetle gördüklerini dile getiren Ersoy, "Ülkemiz, uluslararası MICE sektörünün lider ülkelerinden biri konumunda. Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği istatistiklerinde İstanbul, uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapan dünyanın ilk 10 destinasyonu arasında yer almış, öncü şehirlerden biri." dedi.

İstanbul'un 2011'de 500'den fazla kişinin katıldığı kongrelere ev sahipliği yapan şehirler arasında dünya birincisi olduğunu hatırlatan Ersoy, proje ve yatırımlarla İstanbul'u yine bu alanda zirve yarışının değişmez bir parçası haline getireceklerini ifade etti.

Tek bir hedefe odaklanmadıklarını aktaran Ersoy, "Ülkemizin potansiyeli bunun çok üzerinde imkanlar sunmakta. Türkiye uluslararası kongre, toplantı, insentive (özendirme-teşvik) etkinliklerinin yanı sıra destinasyon düğünleri alanında da son yıllarda tüm dünyada etkisini artırarak önemli bir pazar haline geldi." diye konuştu.

-"Dünyanın düğün evi Türkiye"

Ersoy, destinasyon düğünleri pazarının küresel ölçekte yaklaşık 300 milyar dolar hacmi olduğunu ve bu rakamın dünya çapında düzenlenen tüm düğün organizasyonlarının yüzde 25'ine tekabül ettiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Her 4 düğünden biri destinasyon düğünü olarak gerçekleşiyor. Böyle bir oranın üzerine, pazarın her yıl yüzde 10 oranında büyüdüğü öngörüsünü de eklediğimizde sektörün taşıdığı muazzam potansiyeli çok net bir şekilde görebiliyoruz. Burada da bitmiyor. Balayı ile romantik seyahat olarak öne çıkan tatil sektörü de 2019 itibarıyla 12 milyar dolara ulaşmış durumda."

Bir düğün organizasyonunun kişi başı, günlük en az 500-600 dolar harcama hacmine sahip olduğunu kaydeden Ersoy, bu düğünlerin tüm dünyada en özellikli ve alım gücü yüksek turizm alanı olarak kabul edildiğini belirtti.

Türkiye'de her yıl, büyük denilebilecek 500'den fazla destinasyon düğünü gerçekleştiğini aktaran Ersoy, "İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Bodrum, Kapadokya ve İzmir dahil birçok turizm bölgemiz, dünyanın bütün bölgelerinden gelen çiftlerin organizasyonlarına ev sahipliği yapmakta. Türkiye'nin, düğün davetleri dolayısıyla en çok konuk ağırladığı ülkelere baktığımızda belli bir bölgenin değil dünyanın düğün evi konumunda olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

- "V tipi yükselişte güvenli turizm sertifika programımız çok önemli bir paya sahip"

Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 Hint düğünü düzenlendiğini ve 3 ya da 4 gün süren bu düğünlerin yüksek bir etkiye sahip olduğunu belirten Ersoy, Türkiye'de Ocak 2022 dönemi için konfirme edilen Hint düğünleri ve destinasyon düğünlerinin sayısının oldukça fazla olduğunu bildirdi.

Toplantı ve düğün destinasyonu sektörünün kriz döneminde en hızlı küçülen, hatta durma noktasına gelen bir sektör olmasına rağmen, normalleşme sonrasında sektörde talep artışı yaşandığına dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taleplere bu istisnai dönemin gereklerince cevap verebilmek, konfor ve özgürlük imkanlarını hijyen ve sağlık güvenliğiyle sunabilmek çok önemli. Türkiye'nin turizm, davet, düğün ve organizasyonlar için lider destinasyonlardan biri olmasında ve 'V' tipi yükselişinde güvenli turizm sertifika programımız çok önemli bir paya sahip. Söz konusu sertifikasyon programımız kapsamında, turizm hareketinin her adımında çok kapsamlı denetim ve uygulamaları hayata geçirdik. Etkinlik merkezlerine yönelik sertifikasyon kriterleri de hazırlanmış ve son derece disiplinli bir şekilde uygulanmıştır. Dünyadaki en başarılı örneklerden biri olan sertifikasyon programımız, gerçekleşen uluslararası MICE ve düğün etkinliklerine katılımın artmasında ve misafirlerin güvenliğinin sağlanmasında çok ciddi bir etken."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde sadece destinasyon düğünleri alanında faaliyet gösteren özel bir departman oluşturulduğuna değinen Ersoy, bu ekibin düğün konferanslarına ve forumlara katıldığını, tanıtım gezileri organize ederek dünyanın her yanından düğün planlamacılarına çeşitli lokasyonları tanıtıp etkinlik alanları hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından International MICE & Wedding Forum Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy tarafından Bakan Ersoy'a plaket takdim edildi.