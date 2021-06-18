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Bakan Ersoy: Rusya'nın ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla uçuşları tekrar başlatma kararının, güvenli turizm adına Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy: Rusya'nın ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuşları tekrar başlatma kararını Twitter hesabından değerlendirdi.Bakan Ersoy, "Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

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