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Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküpe ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda yeniden değerlendirme yapıldığını belirterek, sahadaki ilave miktarla birlikte rezerv büyüklüğünün 710 milyar metreküpe ulaştığını söyledi.

EKONOMİ 27.12.2022, 13:34
Bakan Dönmez: Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküpe ulaştı

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.Sahada 50'den fazla gemiyle yoğun bir çalışma yapıldığını dile getiren Dönmez, "Bir taraftan orada üretilecek gazın karaya getirilmesi ile alakalı olarak 3 hattın yapım işlemleri devam ediyor. Tamamlandı, testleri şu anda yapılıyor. 170 kilometrelik ana iletim hattımız tamamlandı. Glikol basan hattımız tamamlandı. Deniz tabanındaki ekipmanların yönetimini yapacak sinyal hattı da tamamlandı. Bir taraftan da karada bu gazı işleyecek kara işleme tesisini de yüzde 85 oranında tamamladık." ifadelerini kullandı.

Dönmez, karadaki doğal gaz işleme tesisinin ilk etapta günlük 10 milyon metreküplük gazı işleyeceğini, ikinci fazla birlikte bunun 40 milyon metreküpe çıkarılacağını anlattı.

Sahada 10 kuyunun açıldığını anımsatan Dönmez, "İkinci fazda buraya 30'un üzerinde ilave kuyu açarak devam edeceğiz. Daha önce de açıkladığımız gibi inşallah 2026 gibi buradaki kuyu açma işlemlerinin tamamını bitirmiş olacağız." dedi.

Dönmez, "Zeki" adı verilen bir yazılımla üretimin kontrol edileceğini ve değerlerin anlık ölçülerek, operatörlere iletileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk keşfi Tuna-1 kuyusuyla birlikte açıklamıştık. 2020 yılında 405 milyar metreküplük bir keşifti ve 2020 yılında denizlerde yapılan dünyanın en büyük keşfi olarak kayıtlara geçmişti. 2021'de Amasra-1 kuyusuyla birlikte ikinci keşfimizi yapmıştık. Orada da 135 milyar metreküplük bir rezerv söz konusuydu. Yine o tarih itibarıyla 2021 yılında dünyanın en büyük ikinci keşfi olarak kayıtlara geçmiş oldu. Böylece, Çaycuma keşfiyle birlikte toplamda 710 milyar metreküplük keşfe ulaşmış olduk. Bir diğer husus da değerlenme çalışması. Sakarya Gaz Sahası'nda 13 kuyu açmıştık ve bunların 3 boyutlu modellemesi yapıldı. Bu çalışmalara göre de rezervi yeniden değerlendirdik. Bu değerlemeyi alanda yetkin en büyük firmalardan DeGolyer & MacNaughton yaptı. Onun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde de 540 milyar metreküplük rezervi 652 milyar metreküp olarak revize etmiş olduk. Böylece, Çaycuma sahasındaki 58 milyar metreküp ve Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilave miktarla birlikte bu rakam 710 milyar metreküp olarak ilan edilmiş oldu."

Bakanı Dönmez, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akdeniz'de yürütülen doğal gaz arama çalışmalarına değinen Dönmez, bu kapsamda Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Yörükler-1 kuyusunda çalışmalarını tamamladığını ve Mersin'in Taşucu açıklarındaki 2. lokasyonda çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Dönmez, "Biz daha önce de söylediğimiz gibi kendi kıta sahanlığımızda, kendi yetki alanımızda arama ve sondaj faaliyetlerine devam edeceğimizi ifade etmiştik. Orada bir iş planı çerçevesinde bu süreç devam ediyor." dedi.

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