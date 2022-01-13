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Bakan Dönmez ısınma yardımına doğal gazın da dahil edildiğini bildirdi
Bakan Dönmez ısınma yardımına doğal...

Bakan Dönmez ısınma yardımına doğal gazın da dahil edildiğini bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamının doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildiğini belirtti.

Bakan Dönmez ısınma yardımına doğal gazın da dahil edildiğini bildirdi

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğalgazı da içine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

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