Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Çalışmamız teknik olarak bitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili, "Aralıkta basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis'e intikal ettiririz." ifadesini kullandı.

Bakan Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel ile ilgili de "516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." açıklamasında bulundu.