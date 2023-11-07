Bakan Bayraktar: Türkiye'nin rüzgarda potansiyeli, teknolojideki gelişmelerle 150 bin megavata çıkabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İstanbul’da “Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi”nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin rüzgarda potansiyelinin 100 bin megavat olduğunu, teknolojideki gelişmelerle bunun 150 bin megavata ulaşabileceğini bildirdi.