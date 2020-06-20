Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Türkiye'de Kovid-19'dan 158 bin 828 kişi iyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 158 bin 828...
Salgın riski ortadan kalkmış değil
Salgın riski ortadan kalkmış değil
Bakan Albayrak: Türkiye mazlumun, sığınmacının yanında olmaya devam edecektir
Türkiye mazlumun, sığınmacının yanında olmaya...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Fransız iddialarına 'sert' yanıt
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Fransız...
Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor
Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü...

Bakan Albayrak: Türkiye mazlumun, sığınmacının yanında olmaya devam edecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: Türkiye mazlumun, sığınmacının yanında olmaya devam edecektir

Bakan Albayrak, Dünya Mülteciler Günü etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir."

Albayrak, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş konuşmalarından Türkiye'nin mültecilere yönelik yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.