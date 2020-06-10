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Bakan Albayrak'tan sermaye piyasaları mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek ve yatırım araçlarında enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Albayrak'tan sermaye piyasaları mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, AA Finans'ın (@aa_finans) yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin yayımladığı haberi paylaşarak, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." ifadesini kullandı.

Albayrak OECD Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına video konferansla katıldı.

Albayrak, Twitter hesabından, "İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar" başlıklı söz konusu toplantıya iştirak ettiğini bildirerek, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Kovid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel iş birliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık."

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