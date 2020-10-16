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Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını belirtti.

Bakan Albayrak: Bacasız sanayi turizm sektörünün yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) başlatacağı "Turizm Destek Paketi Uygulaması"nı değerlendirdi. "Bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını kaydeden Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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