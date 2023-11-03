Bakan Açıkladı! Cebinizi Rahatlatacak Haber: Emekli ve Memur Maaşlarına Rekor Zam!

Ekim ayının enflasyon verileri, memur ve emeklilerin maaşlarında meydana gelecek artışın ipuçlarını verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler için belirlenen dört aylık dönem, yani temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarındaki enflasyon oranları toplamında, %29,41’lik bir artış hakkı kazanıldı.

Memurlar ve bunların emeklileri ise %40,39 oranında bir enflasyon farkı elde etti. Bu oranlara göre hesaplandığında, en düşük emekli maaşı 9.705 Türk Lirasına, en düşük memur maaşı ise 30.885 Türk Lirasına yükselecek. Ancak bu rakamlar, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon verileriyle daha da artabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugünkü raporuyla ekim ayı enflasyon oranını %3,43 olarak açıkladı ve böylelikle yıllık enflasyon %61,36'ya ulaştı. Bu gelişme, dört aylık dönemin enflasyon farkını da net bir şekilde ortaya koydu ve emekliler ile memurlar için zam oranlarını belirginleştirdi.

Emeklilerin Enflasyonla Mücadelesi

Enflasyonun arttığı her ay, emeklilerin alım gücü üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Emekliler, temmuz ayında %9,49, ağustosta %9,09, eylülde %4,75 ve ekimde %3,43 oranında artan enflasyonla başa çıkmak zorunda kaldılar. Bu oranlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %29,41'lik bir enflasyon zammı kazanmasını sağladı.

Memur Maaşlarının Enflasyonla İmtihanı

Memurların enflasyon karşısındaki durumu biraz daha farklıdır. Memur maaşları, enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zamları ile birlikte hesaplandığında, %40,39 gibi daha yüksek bir artışa işaret ediyor. Bu da memurların maaşlarının, dört aylık bir süreçte önemli bir oranda artacağını gösteriyor.

Kasım ve Aralık Ayı Beklentileri

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam miktarı, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle tam anlamıyla belirlenecek. Bu iki ayın enflasyon oranları eklenerek, ocak ayında alacakları zamlı maaşlar netleşmiş olacak.

Maaşlarda Beklenen Artış

Yapılacak zam oranlarına göre en düşük emekli maaşı, %29,41'lik artışla 7.500 Türk Lirasından 9.705 Türk Lirasına çıkacak. Memurlar için ise durum daha da iyimser; %40,39'luk bir artışla en düşük maaş 22.000 Türk Lirasından 30.885 Türk Lirasına yükselecek. Yılın son iki ayındaki enflasyon verileriyle bu rakamların daha da artacağı öngörülüyor.