Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona Balıkesir salgın
Türkiye'de 77 bin 434 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 77 bin 434 kişinin...
New York'ta maske takma zorunluluğu geri getirildi
New York'ta maske takma zorunluluğu...
İstanbul'da kar nedeniyle yola bırakılan araçlar kaldırılıyor
İstanbul'da kar nedeniyle yola bırakılan...
Azerbaycan Türkiye'ye gaz ihracatını artıracak
Azerbaycan Türkiye'ye gaz ihracatını artıracak

Azerbaycan Türkiye'ye gaz ihracatını artıracak

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, Türkiye'ye doğal gaz ihracatını artıracaklarını bildirdi.

Azerbaycan Türkiye'ye gaz ihracatını artıracak

Ahmedov, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ithalatıyla ilgili teknik sorunların neden olduğu geçici ihtiyacın giderilmesi için Türkiye'nin Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu belirtti.Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildiğini kaydeden Ahmedov "Mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır." ifadesini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.