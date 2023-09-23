Ayın 1'de Başlıyor! Kredi Kartı Kullanan Herkesten Para Kesilecek..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 500 baz puanlık bir faiz artışına karar vererek politika faizini yüzde 30'a çıkardı. Bu kararın ardından bankaların kredi kartı ve kredi hesaplarına uyguladığı akdi faiz oranları da artırıldı. İşte bu faiz artışının yürürlük tarihi ve getirilen yeni düzenlemeler:

Yeni Faiz Oranları 1 Ekim'de Geçerli Olacak:

Yapılan düzenlemeye göre, kredi kartlarında uygulanan azami faiz oranları 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranı yüzde 3.26 olarak belirlenecek. Ayrıca, kredili mevduat hesaplarında bakiye bulunmaması durumunda uygulanan faiz oranı da 1 Ekim'den itibaren yüzde 4.02 olacak.

Politika Faizindeki Değişiklik ve Kredi Kartları:

TCMB'nin politika faizini artırma kararı, kredi kartlarının faizlerine de yansıdı. Politika faizindeki değişiklik, bankaların mevcut kredi kartı borçları üzerinde doğrudan etki yaratmayacak. Ancak kredi kartı faizleri aylık olarak belirlendiğinden, bu değişiklik sonucunda yeni alışverişler ve taksitler için ödenecek faiz tutarı artacak.

Nakit Avans Kullanımına Yeni Sınırlamalar:

Hükümet, ekonomiyi soğutma ve harcamaları azaltma amacıyla kredi kartlarının nakit avans kullanımına yeni sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor. Daha önce birçok banka, kart limitlerini düşürmüş ve taksitli nakit avans hizmetini sona erdirmişti. Bu değişikliklerle birlikte, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans işlemleri de daha az cazip hale gelmişti.

Asgari Ödeme Tutarı Artıyor:

Limit fark etmeksizin kredi kartlarının asgari ödeme tutarının yüzde 35'e yükseltilmesi planlanıyor. Bu değişiklik, kart sahipleri için özellikle yüksek borçlarda daha fazla ödeme yapmayı zorunlu hale getirecek. Asgari ödeme tutarının artırılmasıyla "karta takla attırmak" denilen uygulama da daha zor bir hale gelecek.

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte, kredi kartı kullanıcılarının ödeme kapasitelerini gözden geçirmeleri ve borçlarını daha dikkatli bir şekilde yönetmeleri önem taşıyor. Ayrıca, nakit avans kullanımı ve kredi kartı borcu birikmesi yerine, alternatif finansal çözümler düşünmek de daha mantıklı olabilir. Bu yeni düzenlemeler, finansal sorumluluğun önemini bir kez daha vurguluyor.