AYİDER Kaliteli eleman İçin Meslek Liseleriyle İşbirliği Yapacak

Kurulduğu günden bu yana sektörün nabzını tutan AYİDER, 1 Kasım Çarşamba günü Büyük Kulüp’te “Cumhuriyetin 100. Yılında Yeşil Kent İstanbul” fuar organizasyonu düzenledi. 5 yıldır düzenlenen ve artık geleneksel bir hale gelen organizasyonda inşaat sektörünün sorunları da ele alınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bürokrasiden, STK’dan isimlerin katıldığı organizasyonda AYİDER Başkanı Hakan Şişik konuşmasında, “İstanbul’u tehdit eden iklim krizine karşı binaların yeşil dönüşümünü de gerçekleştirmeliyiz. Kentsel dönüşümü konuşuyoruz ama binaların yeşil mi, çelik mi gibi nasıl yapılması gerektiğini konuşmuyoruz. İstanbul, tarihten beri su fakiri bir kent ve iklim kriziyle birlikte de yağmur periyodlarının azalması nedeniyle barajlardaki su azaldı. Bu yüzden su tüketimini azaltmalıyız. Binalarda, siyah, gri ve mavi su ayrımlarının zorunlu olması ve planlara da işlenmesi gerekiyor. Büyük sitelerde bu yapılmaya çalışılıyoruz ancak müstakil binalarda da bunun yapılması lazım. Binalarımızı, kendi kendine yeten, doğaya zarar vermeyen, enerjiyi minimum tüketen hale dönüştürmeliyiz. Her döktüğümüz bir metreküp beton, milli servet. Konut alıcıları, inşaat firmalarından mutfak markasını talep ediyor ama siyah, gri su ayrımı istemiyor. Ne yazık ki bu konuda konut alıcısı bilinçsiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın yurt dışındaki gibi binanın enerji verimliliğini gösteren ‘YeS-Tr (Yeşil Bina Sertifikası’ isimli bir sertifikası var. Konut alıcısı, inşaat firmasından bu belgeyi talep etmeli. Yeşil bina hem konut alıcısına hem inşaat firmasına hem de çevreye katkı sağlayacaktır” açıklamalarında bulundu. Şişik, bakanlığın yürütmüş olduğu ve altyapısı hazır hale gelen “YeS-Tr” belgesinin yakın zamanda işleve alınmasıyla birlikte AYİDER üyesi inşaat firmalarının “YeS-Tr” belgeli inşaat yapacaklarını belirtti.

Günlük 2 bin TL yevmiyeye kadar eleman bulamıyoruz

Konuşmasında kalifiye eleman konusuna da dikkat çeken Şişik, “6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından bölgenin yapılanması nedeniyle kalifiye elemanlar burada çalışıyor. Ama bunun da dışında günlük 2 bin TL yevmiye vermemize rağmen eleman bulamıyoruz. Sektörde kaynakçı, sıvacı gibi ciddi bir açık var. Gençler bu meslekleri tercih etmiyorlar ancak inşaat sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörü ve bu alanda çalışan insanlar neredeyse beyaz yakalılarla eşdeğer ve hatta çoğu zaman onların üzerinde kazanç elde ediyorlar. Ne yazık ki sektörel açık Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bizi de etkiliyor. Biz de AYİDER olarak bu konuyu yeşil dönüşümünden sonra diğer gündem maddemiz kabul ederek ivedilikle meslek liseleriyle iş birliği çalışması yapmak adına MEB ile görüşmeye başlayacağız” açıklamalarında bulundu.