Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına yine zam !

En çok zamlanan ürünler arasında yer alan tüp fiyatları sil baştan değişiyor. Tüp kullanan kullandığına pişman olacak. Bu fiyatlar evlere incir ağacı dikecek. Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları belli oldu. İşte güncel tüp fiyatları…