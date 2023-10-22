Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına yine zam !
En çok zamlanan ürünler arasında yer alan tüp fiyatları sil baştan değişiyor. Tüp kullanan kullandığına pişman olacak. Bu fiyatlar evlere incir ağacı dikecek. Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları belli oldu. İşte güncel tüp fiyatları…
AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası
İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası
BİZİMGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası
Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası
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