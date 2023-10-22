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Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına yine zam !

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Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına yine zam !
En çok zamlanan ürünler arasında yer alan tüp fiyatları sil baştan değişiyor. Tüp kullanan kullandığına pişman olacak. Bu fiyatlar evlere incir ağacı dikecek. Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları belli oldu. İşte güncel tüp fiyatları…

En çok zamlanan ürünler arasında yer alan tüp fiyatları sil baştan değişiyor. Tüp kullanan kullandığına pişman olacak. Bu fiyatlar evlere incir ağacı dikecek. Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatları belli oldu. İşte güncel tüp fiyatları…

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası

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Ekonomi
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