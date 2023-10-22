Ayçiçek yağında efsane indirim! litre fiyatını görenler gözlerine inanamadı!

Ayçiçek yağı fiyatlarına peş peşe indirimler paylaşılıyor. İndirimin büyüğü o market tarafından duyuruldu. Müşterileri çıldırtan indirim sonrasında 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları dibi gördü. Kuyruğa giren vatandaşlar 3'er 5'er alıyor. Peki, ne kadar indirim yapıldı? İşte tüm detaylar...

HAFTA SONU GEÇERLİ DEV İNDİRİM

İndirim listelerinin vazgeçilmezi haline gelen ayçiçek yağı indirimi gündemde yerini aldı. Son dönemlerde sürekli hale gelen indirim kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Market zincirleri tarafından yapılan indirimlere büyük rakip lokal marketlerden geldi.

Ayçiçek yağında yaşanan fırsattan istifade tüketiciler 3'er 5'er alıyor. Hafta sonuna özel indirim bugün itibariyle duyurulurken, o markette ayçiçek yağı kuyruğu oluştu. Pazar günü de geçerli olacak indirimde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı dibi vurdu.

TÜKETİCİYE KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Aklar Gross Market tarafından duyurulan indirim müjdesi hafta sonu için geçerliliğini sürdürüyor. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artıştan rahatsız olan tüketici, indirim fırsatlarını yakından takip ediyor.

Market zincirleri tarafından indirim listelerinin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağı indirimi bu kez lokal marketlerde yapıldı. Lokal market tarafından başlatılan indirim ile 5 litrelik ayçiçek yağı hafta sonuna özel indirim ile satışa çıkardı.

AYÇİÇEK YAĞINDA DEV İNDİRİM

İndirim kampanyası çerçevesinde tüketicilere 5 litrelik ayçiçek yağında, Aklar Gross Market tarafından fırsat paylaşıldı. Tüketicilerin gündemine oturan ayçiçek yağını rakipleri 200 TL'ye satarken dev indirim ile müşteri akınına uğradı.

Hafta sonu boyunca geçerli olacak indirimde, 5 litrelik teneke Biryağ ayçiçek yağı 200 TL yerine sadece 149,90 TL'ye satılacak. Yüzde 25 oranında indirime giden Aklar Gross Market, bu kampanyadan faydalanmanız için 1000 TL ve üzeri alışveriş şartını koydu.