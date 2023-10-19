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Ayakkabı İhracatı 1,53 Milyar Dolara Ulaştı

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Ayakkabı İhracatı 1,53 Milyar Dolara Ulaştı
Türkiye, deri ve deri mamulleri sektöründe 2023 yılının ilk 10 ayında, 1, 53 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Konya TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde 110’un üzerinde firma ve 200’ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı, 8 bin m²’lik alanda 26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Geniş ürün yelpazesi, yenilikçi tasarımları, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları, ulaşım kolaylığı ile ayakkabı ve çanta sektöründe nitelikli bir ticaret platformu haline gelecek olan fuarı ziyaret edecekler arasında; zincir mağazalar, uluslararası ayakkabı ve çanta toptancıları, ayakkabı, çanta ve deri sektörü ithalat ve ihracatları, dış ticaret şirketleri, sektörel dernekler, oda ve kuruluşlar, sektörel ve ulusal basın temsilcileri yer alacak.

43 ÜLKEDEN PROFESYONEL HEYET GELECEK

Bu yıl ilki düzenlenen Nobel MASTER SHOES Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı’nda aynı zamanda alım heyetleri kapsamında 43 ülkeden gelen alıcılar ağırlanırken, katılımcı firmalar ile yabancı alıcılar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Uluslararası boyuta önem verilen fuarda; ABD, Almanya, Andorra, Avustralya, Azerbaycan, BAE, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Etiyopya, Gana, Hollanda, Irak, İngiltere, İtalya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moğolistan, Moldova, Mozambik, Nijerya, Norveç, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Somali, Suriye, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Yemen, Yunanistan’dan gelen alıcı firmalar ile B2B ikili iş görüşmelerine fırsat sunulacak. Profesyonel alıcılara açık olacak fuarda, erkek ayakkabısından çantaya, kadın ayakkabılarından spor ayakkabılara, çocuk ayakkabılarından çeşit çeşit terliklere pek çok ürün grubu sergilenecek.

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