Avrupalı Şirketlere Türkiye'de Yatırım Fırsatları: İstanbul Ekonomi Zirvesi 2023

İstanbul Ekonomi Zirvesi, 29 Eylül tarihinde Berlin Büyükelçiliği himayesinde gerçekleşti. Etkinlik, 'Avrupalı Şirketler İçin Türkiye'deki Yatırım Fırsatları' temasıyla düzenlendi. Açılış konuşmalarını T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer yaptı.

Bu önemli etkinlik, ilk kez Berlin'de düzenlenmiş olup, Türkiye'deki yatırım fırsatlarına odaklanarak Avrupalı şirketlere değerli bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.

6 yıldır Türkiye’de gerçekleşen ve bu yıl 7.si gerçekleşecek olan en büyük ekonomi buluşması İstanbul Ekonomi Zirvesi, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği himayesinde, T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer’in ve Alman Federal Meclisi Üyesi Thomas Bareiß’in açılış konuşmalarıyla ilk kez Berlin’de gerçekleşti.

Zirveye Alman ve Türk iş ve siyaset dünyasından 300 temsilci katılım sağladı ve önemli iş birliklerine imza atıldı. Türkiye'nin cazip yatırım ortamına odaklanan zirve, katılımcıların bilgi alışverişinde bulunmalarını, yeni trendlerin tartışılmasını ve bağlantılar kurulmasına da zemin hazırladı.

Zirve aracılığıyla yenilenebilir enerji, turizm, otomotiv, tekstil, teknoloji, üretim ve finansa kadar Türkiye'deki çok çeşitli fırsatlar, yatırım ortamı öne çıkarıldı. Zirvedeki her panel, ekonominin farklı bir yönüne odaklanarak değerli iç görüler ve bakış açıları sundu. Sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, yenilik, gelişmekte olan pazarlar, sağlık, otomotiv, turizm, gıda, uluslararası ticaret ve sürdürülebilir yaşam konularında 6 farklı panel ve B2B toplantılar düzenlendi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya'da Türkiye kökenli nüfusun artık işçi olmaktan çıkıp girişimci olarak son 10 yılda büyük başarılara imza attığını belirterek, "Sadece Almanya'nın Türkiye'de yaptığı yatırımlar değil, Almanya'da Türk nüfusunun yapmış olduğu yatırımlar da bizim ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok ciddi katkılarda bulunan bir unsur haline geldi." dedi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) iş birliği ile gerçekleşen İstanbul Ekono mi Zirvesi kapsamında Berlin'de düzenlenen zirvede "Avrupalı şirketler için Türkiye'deki yatırım fırsatları" ele alındı. Şen, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya'nın iyi ekonomik ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, "İhracatta birinci, ithalatta ise üçüncü sırada yer alan Almanya ile dış ticaret hacmimiz 2022 yılında 50 milyar avronun üzerinde seyretmiştir." dedi. Son zamanlarda şirketlerin "friendshoring (ticareti ve yatırımı dost ile yap)" ve "nearshoring (tedarikini ve yatırımını yakın coğrafyadan yap)" seçeneklerini giderek daha fazla değerlendirmeye başladığını ifade eden Şen, Türkiye'nin küresel ekonomideki değişikliklere hızlı tepki verme kabiliyetine sahip olması ve ülkenin daha kısa teslimat süreleri sunması nedeniyle Almanya ile yeni iş birliği fırsatlarının ortaya çıktığını kaydetti.

Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunduğunu belirten Şen, Türkiye'nin yüzyıllardır Avrupa'nın bir parçası olduğunu söyledi. Şen, "AB'nin en önemli ortaklarından biriyiz. AB üyeliğini hedefliyoruz ve bunu takip ediyoruz." dedi. AB ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin bir gereklilik haline geldiğini vurgulayan Şen, "Mevcut anlaşma artık günümüz dünyasının ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Anlaşmanın güncellenmesi karşılıklı yarar sağlayacak ve Türkiye ile AB arasındaki ekonomik entegrasyona da katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.- "Vize serbestisinde kolaylıklar bekliyoruz" Ahmet Başar Şen, Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarının Almanya ile Türkiye ilişkilerine engel olduğunu belirterek, "İş insanlarının fuara katılması, konferanslara katılmasında vize meselesi engel hale gelmiştir. Türk girişimcileri iş bağlantıları kurmak ve sürdürmek üzere AB'ye engelsiz bir şekilde girebilmelidir. Vize serbestisinde kolaylıklar bekliyoruz." dedi. Almanya'da Türkiye kökenli nüfusun artık işçi olmaktan çıkıp girişimci olarak son 10 yılda büyük başarılara imza attığını vurgulayan Şen, "Sadece Almanya'nın Türkiye'de yaptığı yatırımlar değil, Almanya'da Türk nüfusunun yapmış olduğu yatırımlar da bizim ekonomik ve ticari ilişkilerimize çok ciddi katkılarda bulunan bir unsur haline geldi." ifadesini kullandı. Almanya'da Türkiye kökenli nüfusun ülkede yerleşik hale geldiğini aktaran Şen, "Almanya-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere güvenli bakmamız için çok önemli sütun var; o da Almanya Türk toplumu." dedi. Almanya'nın, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde her zaman belirleyici bir rol oynadığını vurgulayan Şen, "Bu günümüzde de böyledir. Almanya, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki yapıcı rolünü sürdürmelidir." ifadesini kullandı. Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine de büyük önem verdiğini vurgulayan Şen, şunları kaydetti:" Türkiye'nin tedarik yollarının ve kaynaklarının çeşitlendirilmesini öngören çok yönlü yapısı, Türkiye'ye kendisini bir enerji merkezi olarak konumlandırma fırsatı vermektedir. Bu çabalar Türkiye'nin; küresel ölçekte enerji projelerinde önde gelen bir oyuncu haline gelmesini sağlamıştır. Bugünkü toplantının ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz için yeni yollar açmasını ve bu ilişkileri daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.”- "Türk-Alman dostluğunun geliştirilmesi için Avrupa'da yeni fırsatlar var "Eski Almanya Ekonomi ve Enerji Bakan Müsteşarı ve Hıristiyan Demokrat Birlik Parti Milletvekili (CDU) Thomas Bareiss de Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bir üst seviyeye çıkarılması için yeni ivmelere ihtiyaç olduğunu belirterek, Türk-Alman dostluğunun geliştirilmesi için Avrupa'da yeni fırsatlar olduğunu söyledi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin Türkiye'de 7 yıldır yapıldığını belirterek, zirvenin ilk kez yurt dışında gerçekleştirildiğini bildirdi. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağının Almanya olması nedeniyle zirvenin Berlin'de yapıldığını aktaran Değer, amaçlarının Türk-Alman iş ortaklığını daha ileri seviyeye taşımak olduğunu vurguladı.

Zirve, ekonomik iş birliğini geliştirmek ve Türk ve Avrupalı işletmeler arasındaki iş birliği potansiyelini keşfetmek için önemli bir platform görevi görüyor. Canlı ekonomisi ve stratejik konumuyla İstanbul şehri, çeşitli sektörlerde çok sayıda yatırım olanağı sunmaktadır.

Türkiye uzun zamandır Doğu ile Batı arasında bir geçiş kapısı olarak kabul edilmekte ve ticaret için köprü görevi görüyor. Dinamik pazarı, genç, vasıflı işgücü, sağlam altyapısıyla büyüme ve genişleme arayışında olan uluslararası yatırımcılar için cazip bir destinasyon sunuyor.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Bugün İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin toplantısını Berlin’de yapıyoruz. Berlin ticaret için önemli bir şehir. Zirvenin burada gerçekleşmesi oldukça önemli. Avrupa yeşil mutabakatından bahsettik ve sürdürülebilirlik boyutundan bahsettik. Türkiye’nin Almanya ile olan ticaretini ele aldık.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), KOSGEB, Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş., Tellioğlu Group, DBE Holding, Özerler Holding, Titanic Hotel Berlin zirveyi başlıca destekleyen kuruluşlar olmuştur.

Zirve bu yıl 8-9 Aralık’ta ‘’Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler’’ ana temasıyla 7. kez İstanbul’da gerçekleşecek.

‘’İSTANBUL ALTIN DEĞERLER ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU’’

Almanya’dan ve Türkiye'den üst düzey isimlerin katıldığı zirve kapsamında faaliyet alanlarını en iyi şekilde yorumlayıp uygulayarak katma değer sağlayan yenilikçi kişiler ve kurumlar İstanbul Altın Değerler Ödülü ile taçlandırıldı.

İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni’nde ödül alan kişi ve kuruluşlar;