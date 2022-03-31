Avrupa'da gaz fiyatları Rusya-Ukrayna savaşıyla yüzde 37 arttı

Rusya-Ukrayna savaşından bir gün önce 23 Şubat'ta Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de mart vadeli kontratların megavatsaat fiyatı 87,76 avrodan kapanmıştı. Savaşın ilk günü 24 Şubat'ta fiyatlar tırmanışa geçerek megavatsaat başına 130,66 avrodan kapandı.

Savaş sonrası Rusya'ya karşı Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların etkisi ve doğal gazda tedarik endişeleri nedeniyle yükselen doğal gazın megavatsaat fiyatı 7 Mart'ta 217,29 avro ile tüm zamanların rekor kapanışını gördü.

Bugün de Rusya'nın dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesi planına ilişkin belirsizlik nedeniyle fiyatlar yükselişini sürdürdü.

TTF'de işlem gören mayıs vadeli kontratların fiyatı gün içinde 127 avroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 19.20 itibarıyla düne göre yaklaşık yüzde 1 artarak 121 avro