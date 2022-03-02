Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir yılda 10 katına çıktı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji piyasalarında yarattığı arz sıkıntısı endişesiyle bir yılda 10 katına çıktı.
EKONOMİ 02.03.2022, 22:39
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı TSİ 16.45'te megavatsaat başına 168 avro oldu. Böylece geçen yıl megavatsaat başına 16 avro olan doğal gaz fiyatı 10 katına çıktı.
TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratlar gün içinde 194 avroya kadar yükselmişti.
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