Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 13,4 arttı
Avrupa'da ekim vadeli doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 13,4 arttı.
EKONOMİ 28.09.2022, 10:36 28.09.2022, 13:47
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 27 Eylül Salı günü 186,09 avrodan kapandı.Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün güne 207 avrodan başladı ve 10.20 itibarıyla 211 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 13,4 artış gösterdi.
Fiyat artışında, dün Baltık Denizinde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında gaz sızıntısı tespit edilmesi etkili oldu.
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