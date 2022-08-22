Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı
Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu.
Avrupa'da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220,11 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28,6 artışla 283,20 avroya yükseldi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266,75 avrodan işleme açıldı.
Doğal gazın geçen hafta pazartesi günü 220,11 avrodan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 11.50'de 283,20 avroya çıktı. Böylece, doğal gazın megavatsaat fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı.
Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu.
Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa'daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.
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